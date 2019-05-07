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Тело человека обнаружили при тушении пожара в гаражном кооперативе на севере Москвы 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Тело человека обнаружено пожарными во время ликвидации возгорания на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Пожар начался в районе Дмитровского шоссе, около дома 56а, стр. 1. Загорелся строительный мусор, после чего огонь перекинулся на гаражи, которые были расположены рядом. В ходе тушения пожарными был обнаружен труп человека", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время пожар потушен.
"На место прибыли сотрудники Следственного комитета", — отметил источник.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары , СКР , Москва
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