Тело человека обнаружено пожарными во время ликвидации возгорания на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Пожар начался в районе Дмитровского шоссе, около дома 56а, стр. 1. Загорелся строительный мусор, после чего огонь перекинулся на гаражи, которые были расположены рядом. В ходе тушения пожарными был обнаружен труп человека", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время пожар потушен.
"На место прибыли сотрудники Следственного комитета", — отметил источник.