В Лысьве загорелось здание металлургического завода: видео

На месте ЧП находятся 18 машин экстренных служб, работают 60 пожарных.

Во вторник, 7 мая в городе Лысьва Пермского края вспыхнул крупный пожар. Пользователи социальных сетей публикуют видеозаписи с места ЧП. В соцсетях также сообщается, что горит здание металлургического завода.

На кадрах видно, что полыхает крыша трехэтажного дома, из-под которой вырываются языки пламени. На записи также запечатлено, что на месте происшествия работают экстренные службы.

«Пожар случился в здании, расположенном на улице Металлистов. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи, электрических сетей», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Пермскому краю.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. По данным МЧС, огонь не представляет угрозы жилым домам нет. На месте пожара находятся 18 машин, работают 60 пожарных.