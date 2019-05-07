Похитителей предпринимателя арестовали в Москве

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана четверым обвиняемым в разбое, похищении человека и вымогательстве в особо крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела, эти преступления были совершены группой злоумышленников в августе 2018 года. Они напали на столичного предпринимателя и, угрожая похожим на пистолет предметом, забрали у него 1,6 млн рублей.

После этого преступники вывезли бизнесмена в Подмосковье, где с применением насилия потребовали выплаты ещё 2 млн рублей. Получив деньги, они отпустили похищенного, а тот сообщил о произошедшем в полицию.

Злоумышленники были задержаны. В ходе проведённых у них обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие, мобильные телефоны и иные предметы и документы, имеющие значение для следствия. В настоящее время расследование продолжается, сообщается на сайте главка СКР по Москве.

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