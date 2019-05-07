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Похитителей предпринимателя арестовали в Москве 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана четверым обвиняемым в разбое, похищении человека и вымогательстве в особо крупном размере.
Согласно материалам уголовного дела, эти преступления были совершены группой злоумышленников в августе 2018 года. Они напали на столичного предпринимателя и, угрожая похожим на пистолет предметом, забрали у него 1,6 млн рублей.
После этого преступники вывезли бизнесмена в Подмосковье, где с применением насилия потребовали выплаты ещё 2 млн рублей. Получив деньги, они отпустили похищенного, а тот сообщил о произошедшем в полицию.
Злоумышленники были задержаны. В ходе проведённых у них обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие, мобильные телефоны и иные предметы и документы, имеющие значение для следствия. В настоящее время расследование продолжается, сообщается на сайте главка СКР по Москве.
Ранее News.ru писал, что в Нижнем Тагиле был задержан блогер за пранк с похищением человека. Инцидент произошёл на остановке общественного транспорта. Свидетели вызвали силовиков, не подозревая, что наблюдают за инсценировкой.
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Происшествия , Криминал , МВД , Москва
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