На севере Италии по делу о коррупции арестован соратник Берлускони

Как сообщает 7 мая итальянская Финансовая гвардия, ее спецподразделения совместно с карабинерами провели операцию по задержанию двух криминальных групп на севере Италии . 12 человек арестованы, еще 31 человеку ограничено перемещение. В числе задержанных — политики, чиновники и бизнесмены, в том числе кандидат на предстоящих в конце мая выборах в Европарламент от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия".

Задержанные подозреваются в финансовых махинациях и взятках при распределении господрядов, финансировании политических партий, а также в отмывании денег и подделке документов. В частности, речь может идти о переводах земли из промышленного в коммерческое использование в провинциях Варезе и Монца, а также махинациях вокруг строительства безопасной для окружающей среды инфраструктуры и объектов альтернативной энергетики.

Правоохранители полагают, что проходящие по делу могут быть связаны с руководителями мафиозных структур.