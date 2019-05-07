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На севере Италии по делу о коррупции арестован соратник Берлускони 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как сообщает 7 мая итальянская Финансовая гвардия, ее спецподразделения совместно с карабинерами провели операцию по задержанию двух криминальных групп на севере Италии. 12 человек арестованы, еще 31 человеку ограничено перемещение. В числе задержанных — политики, чиновники и бизнесмены, в том числе кандидат на предстоящих в конце мая выборах в Европарламент от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия".
Задержанные подозреваются в финансовых махинациях и взятках при распределении господрядов, финансировании политических партий, а также в отмывании денег и подделке документов. В частности, речь может идти о переводах земли из промышленного в коммерческое использование в провинциях Варезе и Монца, а также махинациях вокруг строительства безопасной для окружающей среды инфраструктуры и объектов альтернативной энергетики.
Правоохранители полагают, что проходящие по делу могут быть связаны с руководителями мафиозных структур.
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Комментарии
Происшествия , Сильвио Берлускони , Европарламент , Италия
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