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ФСБ задержала группу националистов, причастных к нападениям в ряде регионов 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федеральная служба безопасности задержала семерых активных членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений в нескольких регионах России, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ в рамках возбужденного ГСУСК России по Москве уголовного дела 7 мая в Москве, Московской области и г. Владимире задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ семь активных членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений на территории России", — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры и члены группировки пропагандировали националистическую идеологию, занимались вербовкой и психологической подготовкой членов для разжигания межрасовой розни.
"Совершен ряд нападений националистическим мотивам с применением травматического и холодного оружия в Москве, Владимире и Рязани", — добавляется в сообщении.
По местам проживания задержанных проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты: травматическое и холодное оружие, тактическое снаряжение, печатная атрибутика, средства коммуникации и магнитные носители информации, содержащие документальное подтверждение их участие в преступлениях.
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Происшествия , Криминал , ФСБ , СКР , Владимир , Москва , Московская область
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