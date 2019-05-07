ФСБ задержала группу националистов, причастных к нападениям в ряде регионов

Федеральная служба безопасности задержала семерых активных членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений в нескольких регионах России , говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

"ФСБ РФ в рамках возбужденного ГСУСК России по Москве уголовного дела 7 мая в Москве, Московской области и г. Владимире задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ семь активных членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений на территории России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры и члены группировки пропагандировали националистическую идеологию, занимались вербовкой и психологической подготовкой членов для разжигания межрасовой розни.

"Совершен ряд нападений националистическим мотивам с применением травматического и холодного оружия в Москве, Владимире и Рязани", — добавляется в сообщении.

По местам проживания задержанных проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты: травматическое и холодное оружие, тактическое снаряжение, печатная атрибутика, средства коммуникации и магнитные носители информации, содержащие документальное подтверждение их участие в преступлениях.