Суд еще на месяц продлил арест экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна

"Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Шестуну на один месяц, до 13 июня", — огласила постановление судья Юлия Сафина. Срок следствия по делу установлен до этой же даты.

Шестун не смог участвовать в заседании по состоянию здоровья. Он госпитализирован в больницу при СИЗО "Матросская Тишина", откуда выступил по видео-конференц-связи.

Александр Шестун был арестован 14 июня 2018 года, он обвиняется в мошенничестве, незаконном предпринимательстве, получении взятки и отмывании незаконно полученных денег и имущества. Вину он не признает. Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Шестун занимал пост главы района в 2003-2018 годах.