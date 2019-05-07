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Суд еще на месяц продлил арест экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы до 13 июня продлил срок содержания под стражей бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Шестуну на один месяц, до 13 июня", — огласила постановление судья Юлия Сафина. Срок следствия по делу установлен до этой же даты.
Шестун не смог участвовать в заседании по состоянию здоровья. Он госпитализирован в больницу при СИЗО "Матросская Тишина", откуда выступил по видео-конференц-связи.
Александр Шестун был арестован 14 июня 2018 года, он обвиняется в мошенничестве, незаконном предпринимательстве, получении взятки и отмывании незаконно полученных денег и имущества. Вину он не признает. Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Шестун занимал пост главы района в 2003-2018 годах.
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Происшествия , Криминал , Александр Шестун , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва , Московская область
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