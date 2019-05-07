«Никого не виню»: мать стюарда SSJ сделала заявление

«Я никого в случившемся не виню»: мать погибшего стюарда SSJ рассказала о трагедии

Бортпроводник Максим Моисеев, погибший в Шереметьево, поменялся местами с другой стюардессой. Об этом «Комсомольской правде» рассказала его мать Юлия Карева.

По ее словам, в авиакомпании ей сказали, что Максим погиб как герой, спасая жизни пассажиров.

Максим оказался в хвостовой части самолета, поменявшись местами с другой бортпроводницей, которая испугалась пожара. До последнего Максим пытался открыть аварийный выход в горящей части самолета, чтобы спасти находившихся там людей.

«Но я никого в случившемся не виню. Сын поступил так, как должен был это сделать настоящий мужчина», — сказала она.

Мать погибшего бортпроводника также рассказала, что он с детства мечтал о небе. Осознанно поступил сначала в кадетскую школу с летной подготовкой, затем в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Учился на заочном, а полтора года назад устроился на работу бортпроводником.

Женщина призналась, что Максим всегда был смелым. В 15 лет он спас тонущего мужчину в Крыму, примерно в том же возрасте помог друзьям выбраться из горящего дома. При этом он не считал себя героем и говорил, что на его месте так поступил бы каждый.

5 мая в аэропорту Шереметьево загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Он направлялся из Москвы в Мурманск, но в течение получаса развернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Во время посадки самолет несколько раз ударился о землю и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб, в том числе один член экипажа — 21-летний бортпроводник Максим Моисеев.