Мама бортпроводника-героя рассказала подробности трагедии в Шереметьево

По словам Юлии Каревой, Максима Моисеева с детства тянуло в небо и его заветной мечтой было стать летчиком.

Руководство «Аэрофлота» считает погибшего при крушении SSJ-100 в Шереметьево бортпроводника Максима Моисеева героем. Об этом рассказала его мама Юлия Карева.

«Мне сказали, что мой сын герой, что он спас много людей», — сказала женщина, отвечая на вопрос корреспондента «Комсомольской правды» о то, что ей сказали после трагедии в руководстве «Аэрофлота».

По словам матери бортпроводника-героя, ее сын, после того как самолет загорелся, поменялся местами со стюардессой, которая должна была находится в хвосте самолета.

«Девушка, как и Максим хорошо понимала, что в эпицентре выжить шансы не велики. Она испугалась и Максим сразу согласился поменяться с ней местами. Но я никого в случившемся не виню. Сын поступил, так как должен был это сделать настоящий мужчина», — говорит Юлия Карева.

Женщина также сообщила, что Максим с детства мечтал летать и в кадетскую школу с летной подготовкой он поступил осознано.

«У него с самого детства была страсть к небу. Помню, ему лет десять было, пришел из школы и заявил: "мама я обязательно стану летчиком"», — вспоминает убитая горем женщина.

Мама Максима Моисеева также подтвердила слова его друзей о том, что он всегда отличался смелостью. Ранее друг и одноклассник бортпроводника Парвиз Одилов рассказал «Звезде» о том, как он спас несколько человек в загородном доме, где случилось задымление из-за не выключенного утюга.

Напомним, бортпроводник потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево SSJ-100 Максим Моисеев погиб, пытаясь открыть заднюю дверь в хвосте лайнера для спасения пассажиров. Хвостовая часть самолета в тот момент была полностью охвачена огнем.

В воскресенье, 5 мая, самолет, летевший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево спустя 28 минут после взлета. Из-за жесткого приземления у лайнера сломались шасси, SSJ-100 загорелся. Из 78 человек, находившихся на борту, спасти удалось только 37.