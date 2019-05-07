Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мама бортпроводника-героя рассказала подробности трагедии в Шереметьево 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: РИА Новости
По словам Юлии Каревой, Максима Моисеева с детства тянуло в небо и его заветной мечтой было стать летчиком.
Руководство «Аэрофлота» считает погибшего при крушении SSJ-100 в Шереметьево бортпроводника Максима Моисеева героем. Об этом рассказала его мама Юлия Карева.
«Мне сказали, что мой сын герой, что он спас много людей», — сказала женщина, отвечая на вопрос корреспондента «Комсомольской правды» о то, что ей сказали после трагедии в руководстве «Аэрофлота».
По словам матери бортпроводника-героя, ее сын, после того как самолет загорелся, поменялся местами со стюардессой, которая должна была находится в хвосте самолета.
«Девушка, как и Максим хорошо понимала, что в эпицентре выжить шансы не велики. Она испугалась и Максим сразу согласился поменяться с ней местами. Но я никого в случившемся не виню. Сын поступил, так как должен был это сделать настоящий мужчина», — говорит Юлия Карева.
Женщина также сообщила, что Максим с детства мечтал летать и в кадетскую школу с летной подготовкой он поступил осознано.
«У него с самого детства была страсть к небу. Помню, ему лет десять было, пришел из школы и заявил: "мама я обязательно стану летчиком"», — вспоминает убитая горем женщина.
Мама Максима Моисеева также подтвердила слова его друзей о том, что он всегда отличался смелостью. Ранее друг и одноклассник бортпроводника Парвиз Одилов рассказал «Звезде» о том, как он спас несколько человек в загородном доме, где случилось задымление из-за не выключенного утюга.
Напомним, бортпроводник потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево SSJ-100 Максим Моисеев погиб, пытаясь открыть заднюю дверь в хвосте лайнера для спасения пассажиров. Хвостовая часть самолета в тот момент была полностью охвачена огнем.
В воскресенье, 5 мая, самолет, летевший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево спустя 28 минут после взлета. Из-за жесткого приземления у лайнера сломались шасси, SSJ-100 загорелся. Из 78 человек, находившихся на борту, спасти удалось только 37.
ТК «Звезда»: последние новости
СМИ: Самолет Симферополь - Москва подал сигнал о потере радиосвязи «Аэрофлот» и Шереметьево окажут содействие близким жертв ЧП с SSJ-100 Военный летчик перечислил фатальные ошибки экипажа SSJ-100
Комментарии
Происшествия , Катастрофы , Трагедия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 10062
Япония захотела помириться с Россией32
Указ Путина: Украина анонсировала действенный ответ Кремлю164
У новейших российских подлодок нашли критический недостаток107
Жизни Савченко угрожает опасность5
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Указ Путина: Украина анонсировала действенный ответ Кремлю
В мире Конфликты
Солистка группы «Серебро» похвасталась видео с прыжками
Шоу-бизнес
«Пинать мертвого льва»: писательница взбесила Соловьева
Общество
Появилось видео нападения на бизнесмена в Балашихе
Происшествия Криминал
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Появилось видео Шойгу на кабриолете Aurus
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение