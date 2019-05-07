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Стало известно техническое состояние «Суперджета» перед катастрофой 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Техническое состояние Sukhoi Superjet 100, который сгорел в Шереметьево, не предвещало трагедии, приостанавливать эксплуатацию подобных лайнеров нет необходимости, сообщил близкий к расследованию источник.
«Необходимости приостановки полетов парка самолетов Sukhoi Superjet 100 нет. Техническое состояние самолета к моменту посадки не вело к катастрофическим последствиям. На имеющихся видеозаписях видно, как он садился. Специалисты, кто понимает, они по видео уже могут все вам сказать», — передает его слова РИА «Новости».
Он ушел от ответа на вопрос, виноват ли в трагедии экипаж самолета.
Министр транспорта Евгений Дитрих говорил, что не видит оснований для приостановки полетов SSJ-100.
Исполнительный директор общества независимых расследователей авиационных происшествий Валерий Постников накануне говорил газете ВЗГЛЯД, что у «Сперджетов» этой модели была до сих пор только одна катастрофа, абсолютно не связанная с самим самолетом.
При этом заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что летчики теряют навыки ручного пилотирования, в результате при отказе электроники все кончается трагедией. Вице-президент профсоюза летного состава России Альфред Малиновский также согласен с этим мнением.
В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Во вторник появились сообщения о том, что в уголовном деле основной является версия о действиях пилотов — они совершили посадку, не выработав топливо и с явным превышением скорости, что и привело к повреждению воздушного судна с последующим пожаром.
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Комментарии
Происшествия , Катастрофы , Евгений Дитрих , Олег Смирнов , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Трагедия
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