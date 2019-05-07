Полёты SSJ 100 прекращать не будут

Самолёты SSJ 100 будут продолжать летать, несмотря на ЧП с авиалайнером в Шереметьево. Останавливать эксплуатацию воздушных судов этого типа нет необходимости, так как с технической точки зрения ничто не предвещало беды, заявил источник, близкий к расследованию катастрофы.

Необходимости приостановки полетов парка самолетов Sukhoi Superjet 100 нет. Техническое состояние самолета к моменту посадки не вело к катастрофическим последствиям. На имеющихся видеозаписях видно, как он садился. Специалисты, кто понимает, они по видео уже могут все вам сказать, — заявил собеседник РИА Новости.

SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил жёсткую посадку в столичном аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. После приземления самолёт загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек. Всего на борту находились 73 пассажира и пятеро членов экипажа.

Ранее News.ru писал, что работающие двигатели и открытое окно могли косвенно повлиять на распространение пламени после жёсткой посадки SSJ 100 в аэропорту Шереметьево. К такому выводу пришли следователи после допроса пилотов воздушного судна.