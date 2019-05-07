В Волгограде эвакуировали несколько ТЦ из-за сообщений о минировании

Посетители и персонал нескольких торговых центров (ТЦ) в Волгограде во вторник были эвакуированы из-за поступивших сообщений о минировании, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах города.

"Ориентировочно эвакуированы посетители и персонал пяти торговых объектов, в основном это торговые центры. Информация уточняется, по предварительным данным, на электронные адреса торговых центров пришли сообщения об их минировании", — сказал собеседник агентства.

С начала года это уже третья волна массовых сообщений о минировании соцобъектов в Волгограде. Первая была в конце января — начале февраля, вторая — 11 апреля. Все сообщения о минировании школ, торговых центров и других объектов оказались ложными.