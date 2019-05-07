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В Волгограде эвакуировали несколько ТЦ из-за сообщений о минировании 

ТАСС + ещё 1 37 минут назад
Фото: Public domain
Посетители и персонал нескольких торговых центров (ТЦ) в Волгограде во вторник были эвакуированы из-за поступивших сообщений о минировании, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах города.
"Ориентировочно эвакуированы посетители и персонал пяти торговых объектов, в основном это торговые центры. Информация уточняется, по предварительным данным, на электронные адреса торговых центров пришли сообщения об их минировании", — сказал собеседник агентства.
С начала года это уже третья волна массовых сообщений о минировании соцобъектов в Волгограде. Первая была в конце января — начале февраля, вторая — 11 апреля. Все сообщения о минировании школ, торговых центров и других объектов оказались ложными.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Волгоград
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