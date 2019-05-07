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Омбудсмен Украины сообщила об освобождении рыбаков, задержанных в Крыму 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова во вторник сообщила об освобождении двух украинских рыбаков, которые были задержаны в Крыму в сентябре 2018 года.
"Только что по телефону разговаривала с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Она сообщила мне, что в рамках наших с ней предварительных договоренностей, были освобождены вместе со своим судном удерживаемые на территории оккупированного Крыма два херсонских рыбака — Руслан Кондратюк и Андрей Морозов", — написала Денисова в Facebook.
По ее словам, они были задержаны еще в сентябре 2018 года пограничниками ФСБ РФ во время швартовки моторной лодки из-за поломки мотора на крымском берегу озера Сиваш. Сейчас они направляются домой на Херсонщину к своим родным.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Происшествия , В мире , Украина , Андрей Морозов , ФСБ , ООН , Верховная Рада , Республика Крым
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