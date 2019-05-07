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В Одессе неизвестные сожгли памятные таблички на заборе Дома профсоюзов 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные сожгли памятные таблички на заборе Дома профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года погибли 48 человек, сообщает во вторник интернет-издание "Таймер".
Второго мая в пятилетнюю годовщину трагедии люди возложили на Куликовом поле в Одессе цветы в память погибших. Однако к 7.00 (совпадает с мск) 3 мая работники коммунальных служб убрали цветы и лампадки. Остались только памятные таблички и немного цветов на ограде.
"Неизвестные сожгли таблички, прикреплённые к ограде Дома профсоюзов на Куликовом поле в Одессе", — говорится в сообщении.
После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.
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