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В Европе криминальным бизнесом заправляют 7500 банд 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Европе зафиксирован значительный рост международных преступных группировок. Почти 7500 банд получают прибыль не менее 110 миллиардов евро в год от подпольного бизнеса, сообщил главный следователь Европола Яри Люкку.
"Организованная преступность представляет собой наибольший риск для внутренней безопасности Европы — больше, чем угроза терроризма", — цитирует Люкку газета Kronen-Zeitung.
По его словам, синдикаты продвигают свои интересы с помощью коррупции, взяточничества в государственных и частные структурах. Это подрывает устои общества.
По оценкам эксперта, ситуация складывается драматическая. С 2017 года число международных банд в Европе возросло с 5000 до 7500. Основным направление деятельности ОПГ является торговля наркотиками, контрабанда, грабеж, оружие, а также киберпреступность. Между тем в этой сфере правоохранители добились определенных успехов.
Так, следователи из США и Европы при координации Европола совместными усилиями закрыли платформу нелегальной торговли так называемую "даркнет", где можно было купить от поддельных документов до наркотиков и оружия. На платформе зарегистрировано 5400 продавцов, содержались 63 тысячи предложений на продажу. Полиция проводит работу по разоблачению преступников.
Европол особенно встревожен ростом банд среди байкеров, которые стремятся взять под контроль торговлю и строительный сектор. Затем отмывают полученные средства, инвестируя в различные проекты. Как правило, это закрытые группировки, с которыми правоохранителям трудно бороться.
Кроме того, большой проблемой являются балканские банды, указал Люкку. По его словам, правоохранители разоблачили преступную группировку в Сербии, которая ежегодно поставляла в Австрию, Швейцарию и Германию почти 60 тонн героина. Свою нишу на европейском рынке в результате миграционного кризиса нашли также организованные преступные группы из Азии, Африки и Латинской Америки. В числе преступных синдикатов особо выделяется итальянская мафия.
"Она распространила свои щупальца по всей Европе в течение многих лет. Причем, внешне ничем не проявляет себя, действует тихо и незаметно", — особо отмечают эксперты.
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Происшествия , Криминал
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