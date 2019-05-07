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Психолог предложила ввести понятие «синдром ручной клади» после катастрофы в Шереметьево 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Психолог считает нормальной реакцию пассажиров, забиравших ручную кладь при эвакуации из горящего самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов обвинили некоторых пассажиров в том, что они забирали ручную кладь и тем самым якобы помешали эвакуации других пассажиров.
"Мне кажется, надо вводить понятие "синдром ручной клади", при котором одни люди отрицают опасность и цепляются за привычные действия, как будто таким образом они могут отменить весь тот кошмар и ужас, который с ними происходит. Это абсолютно нормальная реакция на стресс, их нельзя обвинять в том, что они машинально забрали сумки", — рассказала ТАСС специалист в области экстремальной психологии Ольга Макарова.
Она пояснила, что также "адекватна и реакция людей, которые, узнав о трагедии, выхватывают из всей картины случившегося маленький факт и начинают обвинять тех, кто смог выжить в этом аду".
"Это тоже защитная реакция на страх и бессилие", — сказала психолог.
Макарова длительное время была начальником отдела центра экстренной психологической помощи МЧС России и работала с родственниками погибших в результате многих техногенных аварий, в том числе в авиакатастрофах.
"Любая острая реакция во время трагических ситуаций расценивается как нормальная", — отметила она.
Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.
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Комментарии1
Происшествия , Катастрофы , Общество , Ольга Макарова , Аэрофлот , МЧС , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС , Трагедия
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