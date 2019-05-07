Психолог предложила ввести понятие «синдром ручной клади» после катастрофы в Шереметьево

Психолог считает нормальной реакцию пассажиров, забиравших ручную кладь при эвакуации из горящего самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов обвинили некоторых пассажиров в том, что они забирали ручную кладь и тем самым якобы помешали эвакуации других пассажиров.

"Мне кажется, надо вводить понятие "синдром ручной клади", при котором одни люди отрицают опасность и цепляются за привычные действия, как будто таким образом они могут отменить весь тот кошмар и ужас, который с ними происходит. Это абсолютно нормальная реакция на стресс, их нельзя обвинять в том, что они машинально забрали сумки", — рассказала ТАСС специалист в области экстремальной психологии Ольга Макарова.

Она пояснила, что также "адекватна и реакция людей, которые, узнав о трагедии, выхватывают из всей картины случившегося маленький факт и начинают обвинять тех, кто смог выжить в этом аду".

"Это тоже защитная реакция на страх и бессилие", — сказала психолог.

Макарова длительное время была начальником отдела центра экстренной психологической помощи МЧС России и работала с родственниками погибших в результате многих техногенных аварий, в том числе в авиакатастрофах.

"Любая острая реакция во время трагических ситуаций расценивается как нормальная", — отметила она.