Клиент столичной клиники отвлек администратора просьбой о кофе и украл из сейфа 100 тыс. руб.

Клиент столичной клиники попросил администратора сварить ему кофе, похитил ключ от сейфа и украл 100 тыс. руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Как уточнили в ведомстве, 6 мая в полицию обратилась гражданка 1983 г. рождения, работающая администратором в стоматологической клинике на ул. Лесная.

«Женщина сообщила, что в медучреждение пришел неизвестный мужчина. Он пояснил, что явился по рекомендации, и попросил сварить ему кофе. Заявительница ушла на кухню готовить напиток, а когда вернулась, обнаружила, что мужчины нет, ключ от сейфа на ресепшне пропал, а из сейфа клиники пропали 100 тыс. руб.», — сообщили в столичном главке.