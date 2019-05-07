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Клиент столичной клиники отвлек администратора просьбой о кофе и украл из сейфа 100 тыс. руб. 

Агентство «Москва» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Клиент столичной клиники попросил администратора сварить ему кофе, похитил ключ от сейфа и украл 100 тыс. руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Как уточнили в ведомстве, 6 мая в полицию обратилась гражданка 1983 г. рождения, работающая администратором в стоматологической клинике на ул. Лесная.
«Женщина сообщила, что в медучреждение пришел неизвестный мужчина. Он пояснил, что явился по рекомендации, и попросил сварить ему кофе. Заявительница ушла на кухню готовить напиток, а когда вернулась, обнаружила, что мужчины нет, ключ от сейфа на ресепшне пропал, а из сейфа клиники пропали 100 тыс. руб.», — сообщили в столичном главке.
По данному факту сотрудники МВД проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося.
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Происшествия , Криминал , МВД
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