В Грозном в результате пожара на складе пострадал один человек

Грозном произошёл пожар на площади 600 кв. м на складе канцелярских товаров, в результате произошедшего пострадал один человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России

«Есть один пострадавший. В 12.40 объявлена ликвидация открытого горения на площади 600 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в тушении пожара на Старопромысловском шоссе привлечены 30 человек и семь единиц техники.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодаре из-за замыкания проводки в доме эвакуировали 65 детей.