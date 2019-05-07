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В Грозном в результате пожара на складе пострадал один человек 

RT на русском 37 минут назад
Фото: ТАСС
В Грозном произошёл пожар на площади 600 кв. м на складе канцелярских товаров, в результате произошедшего пострадал один человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Есть один пострадавший. В 12.40 объявлена ликвидация открытого горения на площади 600 квадратных метров», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что в тушении пожара на Старопромысловском шоссе привлечены 30 человек и семь единиц техники.
Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодаре из-за замыкания проводки в доме эвакуировали 65 детей.
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Грозный
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