Жителя Челябинской области приговорили к году колонии по делу об экстремизме в интернете

Суд в Челябинской области приговорил местного жителя к году лишения свободы за размещение экстремистских материалов в интернете. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ "Трехгорный городской суд Челябинской области признал местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК России ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и приговорил виновного к одному году лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций на срок 2 года. Судом установлено, что молодой человек размещал в открытой телекоммуникационной сети Интернет материалы, содержащие признаки националистического характера", — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Челябинской области.