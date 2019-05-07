СК опроверг клиническую смерть Шестуна

Следователь во вторник опроверг слухи о клинической смерти экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна , передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы

"В своих письмах Шестун дал указание распространить в подконтрольных СМИ информацию, порочащую честь правоохранительных и следственных органов и судебной системы… В частности, не так давно была распространена информация о клинической смерти Шестуна, что ему оказывалась реанимация, делали укол адреналина в сердце", — заявил представитель СК РФ Роман Видюков.

Однако в медицинских документах, по словам следователя, "указано, что ему был нанесен нашатырь на виски и проведена разъяснительная беседа о необходимости приема пищи". По мнению Видюкова, этой дезинформацией Шестун "пытается оказывать давление на следствие и суд".

Расследование меж тем продолжается. Уже допрошено свыше 100 свидетелей, прошло 20 обысков и выемок, назначены экспертизы. Срок следствия установлен до 13 июня, но может продляться.

Следствие попросило суд оставить Шестуна в СИЗО , поскольку, по мнению СК РФ, на свободе обвиняемый сможет надавить на свидетелей. Решение по ходатайству огласят позднее.

Ранее супруга Шестуна рассказала РИА Новости, что ее муж потерял сознание в ходе одного из следственных действий. По ее утверждению, бывший глава района в знак протеста голодает уже больше двух месяцев.

Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, как считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проводил крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.