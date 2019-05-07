СК опроверг клиническую смерть Шестуна 

Следователь во вторник опроверг слухи о клинической смерти экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
"В своих письмах Шестун дал указание распространить в подконтрольных СМИ информацию, порочащую честь правоохранительных и следственных органов и судебной системы… В частности, не так давно была распространена информация о клинической смерти Шестуна, что ему оказывалась реанимация, делали укол адреналина в сердце", — заявил представитель СК РФ Роман Видюков.
Однако в медицинских документах, по словам следователя, "указано, что ему был нанесен нашатырь на виски и проведена разъяснительная беседа о необходимости приема пищи". По мнению Видюкова, этой дезинформацией Шестун "пытается оказывать давление на следствие и суд".
Расследование меж тем продолжается. Уже допрошено свыше 100 свидетелей, прошло 20 обысков и выемок, назначены экспертизы. Срок следствия установлен до 13 июня, но может продляться.
Следствие попросило суд оставить Шестуна в СИЗО, поскольку, по мнению СК РФ, на свободе обвиняемый сможет надавить на свидетелей. Решение по ходатайству огласят позднее.
Ранее супруга Шестуна рассказала РИА Новости, что ее муж потерял сознание в ходе одного из следственных действий. По ее утверждению, бывший глава района в знак протеста голодает уже больше двух месяцев.
Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, как считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проводил крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.
Сам подсудимый вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".