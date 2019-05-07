Появилось видео нападения на бизнесмена в Балашихе

Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе

В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи

По данным подмосковного главка СК, 7 мая неизвестный в камуфляжной одежде и маске расстрелял вышедшего из подъезда мужчину из пистолета Макарова.

Мужчина получил семь огнестрельных ранений, но смог убежать от преследователя. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, пострадавший мужчина — тридцатилетний предприниматель.

На месте происшествия работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.