Появилось видео нападения на бизнесмена в Балашихе

В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.
По данным подмосковного главка СК, 7 мая неизвестный в камуфляжной одежде и маске расстрелял вышедшего из подъезда мужчину из пистолета Макарова.
Мужчина получил семь огнестрельных ранений, но смог убежать от преследователя. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, пострадавший мужчина — тридцатилетний предприниматель.
На месте происшествия работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.