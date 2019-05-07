Появилось видео нападения на бизнесмена в Балашихе

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Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе 

РИА Новости 27 минут назад
В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.
По данным подмосковного главка СК, 7 мая неизвестный в камуфляжной одежде и маске расстрелял вышедшего из подъезда мужчину из пистолета Макарова.
Мужчина получил семь огнестрельных ранений, но смог убежать от преследователя. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, пострадавший мужчина — тридцатилетний предприниматель.
На месте происшествия работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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