СМИ: россиянина приговорили к 14 месяцам тюрьмы за ограбление банка на Шпицбергене

Окружной суд Северного Тромса приговорил гражданина России к одному году и двум месяцам тюремного заключения за попытку ограбить банк на Шпицбергене в Норвегии в декабре 2018 года. Об этом сообщает во вторник телеканал NRK.

Россиянин также обязан выплатить компенсацию троим сотрудникам банка, которым угрожал заряженным ружьем в ходе ограбления. Общий размер компенсации составил 60 тыс. норвежских крон (около $6,9 тыс.).

Как сообщает телеканал со ссылкой на документы суда, пойти на преступление мужчину подтолкнула "тяжелая жизненная ситуация". В интернете он нашел информацию о том, что на архипелаге Шпицберген можно легко получить доступ к огнестрельному оружию, и выбрал норвежский город Лонгиербюен в качестве места совершения ограбления.

Суд Северного Тромса в городе Тромсё впервые еще 22 декабря прошлого года определил в отношении россиянина срок предварительного заключения в четыре недели, до 19 января 2019 года, ему были предоставлены услуги переводчика, назначен норвежский адвокат. 136 дней, проведенные в общей сложности под арестом, будут вычтены из срока отбывания им наказания. Как сообщает на своей странице в Facebook генконсульство РФ на Шпицбергене, до начала заседания "задержанный выразил просьбу о присутствии на суде российских консульских должностных лиц".

22 декабря на сайте губернатора архипелага Шпицберген появилась информация о том, что в Лонгиербюене задержан 29-летний гражданин РФ по подозрению в совершении 21 декабря вооруженного ограбления банка Sparebank 1. Филиал Sparebank является единственным банком в городе. По данным СМИ, само ограбление стало первым в истории архипелага.