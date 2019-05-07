Как рассказали принадлежащему Григорию Березкину РБК источники, знакомые с ходом расследования, выявленные ошибки косвенно повлияли на распространение пламени.
«Из опроса пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова ясно, что после приземления самолёта они открыли в кабине боковое открывающееся окно», — рассказал собеседник в Следственном комитете.
Это действие экипажа могло усилить тягу воздуха и, соответственно, скорость горения, отметил источник.
Также к усилению горения мог привести тот факт, что пилоты не выключили двигатели самолёта сразу после посадки. «Двигатели работали до того момента, пока их не потушили», — рассказал собеседник агентства.
По данным РБК, в настоящее время ведётся проверка системы обучения пилотов «Аэрофлота».
Летевший из Москвы в Мурманск самолёт «Аэрофлота» вечером 5 мая экстренно вернулся в Шереметьево через 28 минут после вылета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.