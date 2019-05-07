Десятки исков подано против больницы, где дети заразились гепатитом С

Родители детей из Благовещенска, которые заразились гепатитом С во время лечения от рака в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ), требуют от медучреждения выплатить многомиллионные компенсации морального вреда. Соответствующие иски в суд подали 30 семей.

6 мая в городском суде Благовещенска состоялось заседание по первому иску — рассматривалось заявление матери двухлетней девочки, которая лечилась в больнице с октября 2017 года по март 2018 года. Мать ребенка оценила моральный вред в десять миллионов рублей.

Несмотря на то, что ответчик письменно попросил перенести заседание, поскольку больничный юрист находится в отпуске, суд ходатайство отклонил, посчитав, что представить интересы АОДКБ мог не только отсутствующий специалист в области права.

Суд отметил, что необходимо точно установить причинно-следственную связь между лечением маленькой пациентки в АОДКБ и заражением гепатитом С.

Интересы пострадавшего ребенка на суде защищала представитель Роспотребнадзора Галина Яшина. Она рассказала, что при поступлении в больницу у двухлетней девочки взяли анализ крови на гепатит С, который показал отрицательный результат. Пока ребенок находился в больнице, он перенес шесть переливаний крови. Донорская кровь, как показало расследование, также заражена не была.

«В период нахождения ребенка на стационарном лечении в этой же больнице находились 34 ребенка, которые также были инфицированы, у них установлен диагноз гепатит С», — отметила Яшина.

Она подчеркнула, что в ходе расследования совпали три из четырех условий, при которых может считаться, что «случаи заражения гепатитом С могут быть связаны с оказанием медицинской помощи».

На суде было обнародовано заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора — туда направили 100 закодированных образцов, среди которых были биоматериалы как зараженных пациентов АОДКБ, так и пациентов с хроническим заболеванием гепатитом С, которые никогда не лечились в этой больнице.

«Проведенный филогенетический анализ позволяет сделать вывод, что 97,4% случаев инфицирования детей вирусным гепатитом С, получавших парентеральные манипуляции в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы, являются эпидемиологически связанными», — сказала Яшина.

У 37 из 38 исследованных образцов, интересующих Роспотребнадзор, общий источник заражения.

По просьбе истца судья объявила перерыв слушаний до 13 мая. Иски двух других семей будут рассматриваться 14 мая. В общей сложности до конца месяца назначено еще пять заседаний.

Ранее сообщалось, что родители пострадавших детей направили досудебную претензию в АОДКБ, требуя выплатить компенсацию морального вреда в размере 10–15 млн рублей на каждого ребенка, зараженного гепатитом С. Больница отказалась выплатить компенсации, указав, что «законные основания для компенсации морального вреда отсутствуют».

О массовом заражении гепатитом С пациентов онкологического отделения больницы Благовещенска стало известно в декабре прошлого года. Сначала сообщалось о 26 пострадавших детях, однако сейчас список содержит 150 имен.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в больнице. В ведомстве «Газете.Ru» сообщили, что о причинах массового заражения говорить рано, поскольку расследование дела пока продолжается. Об этом же сказали в прокуратуре Амурского области.

По итогам проверки в Роспотребнадзоре заявили, что наиболее вероятным источником инфекции стал ребенок, которому диагноз гепатит С был поставлен 10 лет назад и который проходил лечение в том же же отделении больницы.

«Заражение двух пациентов из исследуемой группы, по всей вероятности, произошло непосредственно от этого пациента. Остальные пациенты из группы могли быть заражены от данного пациента через цепочку случаев передачи инфекции», — сообщается в опубликованном отчете ведомства.

Однако главный внештатный детский хирург областного Минздрава Руслан Белоус считает, что проверка Роспотребнадзора основывалась «на личностных и необъективных» данных от родителей.