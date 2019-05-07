Источник сообщил о разоблачении вооруженной группировки поклонников Гитлера

Группировка поклонников Адольфа Гитлера из 30 человек разоблачена в Центральном федеральном округе накануне Дня Победы, в ее арсенале было огнестрельное и холодное оружие, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах

"В ходе обысков, прошедших 7 мая по местам проживания радикалов, изъяты: компьютеры, телефоны, флешки, печатная атрибутика, рисунки с изображением Адольфа Гитлера и фашистской символики, охолощенные автоматы "Калашникова" и пистолеты ПМ", — сказал он.

Также изъяты более 20 ножей, бронежилеты, маскхалаты, ракетницы, биты, резиновые палки, рации, штык-ножи и газовые баллончики.

По его словам, столичный главк СК возбудил уголовное дело об организации экстремистского сообщества (части 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ) "в отношении лидеров и пяти активистов радикальной структуры".

Как уточнил собеседник агентства, члены группировки причастны к подготовке к совершению преступлений экстремистской и террористической направленности в Москве, Владимире и Рязани.