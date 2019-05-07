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Источник сообщил о разоблачении вооруженной группировки поклонников Гитлера 

РИА Новости + ещё 3 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Группировка поклонников Адольфа Гитлера из 30 человек разоблачена в Центральном федеральном округе накануне Дня Победы, в ее арсенале было огнестрельное и холодное оружие, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В ходе обысков, прошедших 7 мая по местам проживания радикалов, изъяты: компьютеры, телефоны, флешки, печатная атрибутика, рисунки с изображением Адольфа Гитлера и фашистской символики, охолощенные автоматы "Калашникова" и пистолеты ПМ", — сказал он.
Также изъяты более 20 ножей, бронежилеты, маскхалаты, ракетницы, биты, резиновые палки, рации, штык-ножи и газовые баллончики.
По его словам, столичный главк СК возбудил уголовное дело об организации экстремистского сообщества (части 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ) "в отношении лидеров и пяти активистов радикальной структуры".
Как уточнил собеседник агентства, члены группировки причастны к подготовке к совершению преступлений экстремистской и террористической направленности в Москве, Владимире и Рязани.
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