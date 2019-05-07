«Люди ползли по коридору»: последний из выживших пассажиров SSJ 100 рассказал об эвакуации

Рассказавший про спасение из горящего самолета Superjet 100 пассажир с 12 ряда Олег Молчанов в интервью телеграм-каналу Mash рассказал подробности о посадке рейса и о том, что происходило на борту в момент катастрофы.

По словам Молчанова, они вместе со стюардессами вытащили из самолета еще трех человек.

"Они ползли по коридору… появлялась рука в дыму, огне … Мы их вытаскивали, выбрасывали с трапа", — сказал мужчина.

Он отметил, что из сидящих за ним после 12 ряда никто больше не выходил.

Выходить из самолета начали, когда он уже остановился. При этом самолет "шел на снижение в штатном режиме", отметил Молчанов.

Пассажирам никто ничего не говорил, однако после первого удара, началась паника.

"Самолет шмякается и потом подлетает на 20 метров", — сказал он.