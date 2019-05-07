Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил максимально быстро провести все выплаты пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ 100.
"Нужно сделать так, чтобы все выплаты, по которым приняты решения, максимально быстро дошли до их получателей. Поскольку есть целый ряд нюансов и организационного, и правового характера, связанных с ведением следствия и целым рядом других процедур. Но нужно так все организовать, чтобы это было сделано практически без задержек", — сказал Медведев на заседании правительства.