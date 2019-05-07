После пожара в Железноводске 20 человек обратились за медпомощью

Пожар на площади порядка 100 квадратных метров в девятиэтажном панельном доме на улице Энгельса в Железноводске произошел 6 мая. По данным минздрава края на утро вторника, в больницах региона остаются шесть человек, были выписаны двое детей, а девять человек лечатся амбулаторно.

"В результате происшествия за медицинской помощью обратились 20 человек. Сейчас в больнице остаются четыре человека, их состояние оценивается как удовлетворительное", — сообщили в СК.

ГУ МЧС по региону в понедельник сообщили, что на месте пожара было обнаружено тело одного погибшего.

По информации АО "Газпром газораспределение Ставрополь", возгорание произошло не из-за взрыва бытового газа, утечек на внутридомовых сетях не обнаружено. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей. По данным СК по Ставрополью, в результате пожара обрушилась лестничная клетка между первым и вторым этажами дома, повреждено остекление и стена на первом этаже. По информации краевых властей, предварительной причиной пожара стал взрыв газовоздушной смеси.