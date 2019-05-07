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После пожара в Железноводске 20 человек обратились за медпомощью 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Двадцать человек обратились за медицинской помощью после пожара в девятиэтажке в Железноводске, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
Пожар на площади порядка 100 квадратных метров в девятиэтажном панельном доме на улице Энгельса в Железноводске произошел 6 мая. По данным минздрава края на утро вторника, в больницах региона остаются шесть человек, были выписаны двое детей, а девять человек лечатся амбулаторно.
"В результате происшествия за медицинской помощью обратились 20 человек. Сейчас в больнице остаются четыре человека, их состояние оценивается как удовлетворительное", — сообщили в СК.
В ГУ МЧС по региону в понедельник сообщили, что на месте пожара было обнаружено тело одного погибшего.
По информации АО "Газпром газораспределение Ставрополь", возгорание произошло не из-за взрыва бытового газа, утечек на внутридомовых сетях не обнаружено. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей. По данным СК по Ставрополью, в результате пожара обрушилась лестничная клетка между первым и вторым этажами дома, повреждено остекление и стена на первом этаже. По информации краевых властей, предварительной причиной пожара стал взрыв газовоздушной смеси.
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Происшествия , Пожары , МЧС , СКР , Железноводск , Ставропольский Край
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