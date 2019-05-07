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Трое пострадавших при ЧП в Шереметьево находятся в тяжелом состоянии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Три человека из десяти госпитализированных по-прежнему остаются в тяжелом состоянии после авиакатастрофы в Шереметьево, заявил глава Минтранса России Евгений Дитрих.
"В медицинских учреждениях на сегодняшний день находятся 10 пострадавших, пятеро из них госпитализированы сразу, пятеро обратились за медицинской помощью позднее, состояние всех стабильное, трое тяжелых, остальные средней тяжести", — сказал Дитрих на заседании правительства России.
Он отметил, что медики мобилизованы, министр здравоохранения России Вероника Скворцова держит ситуацию под контролем.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза.
По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.
Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.
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Происшествия , Катастрофы , Евгений Дитрих , Вероника Скворцова , Аэрофлот , Минтранс РФ , Правительство РФ , Аэропорт Шереметьево , Трагедия
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