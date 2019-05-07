Дачник случайно застрелил жену из ружья

Поездка на дачу обернулась трагедией для семейной пары из Ногинска. Муж пытался защитить жену, а в результате убил ее. Старое ружье, найденное им пять лет назад, неожиданно выстрелило.

Подмосковный житель отдыхал с супругой на даче в Ногинском районе, сообщил «360» источник в правоохранительных органах . По словам самого стрелка, он хотел обезопасить себя и свою спутницу.

Сорокачетырехлетний мужчина сначала якобы услышал, как кто-то стучит по машине, которая была припаркована напротив участка. Он решил проверить, что происходит, взял охотничье ружье и направился к автомобилю. Навстречу дачнику и его жене направлялся неизвестный.

Житель Подмосковья, недолго думая, ударил незваного гостя прикладом по лицу. В этот момент прозвучал выстрел. Заряд 16 калибра попал в женщину. Супругу стрелок сам отвез в больницу, однако спасти ее не удалось. Она скончалась вечером 5 мая.

Оружие мужчина после возвращения из клиники выкинул в водоем на территории дачного поселка. Позже полиция выяснила, что стрелял он из одноствольного охотничьего ружья ИЖ-18. Хранилось оно у дачника незаконно, а нашел он ружье якобы около пяти лет назад.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Случайно застреливший жену мужчина задержан.