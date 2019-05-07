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Дачник случайно застрелил жену из ружья 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Поездка на дачу обернулась трагедией для семейной пары из Ногинска. Муж пытался защитить жену, а в результате убил ее. Старое ружье, найденное им пять лет назад, неожиданно выстрелило.
Подмосковный житель отдыхал с супругой на даче в Ногинском районе, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. По словам самого стрелка, он хотел обезопасить себя и свою спутницу.
Сорокачетырехлетний мужчина сначала якобы услышал, как кто-то стучит по машине, которая была припаркована напротив участка. Он решил проверить, что происходит, взял охотничье ружье и направился к автомобилю. Навстречу дачнику и его жене направлялся неизвестный.
Житель Подмосковья, недолго думая, ударил незваного гостя прикладом по лицу. В этот момент прозвучал выстрел. Заряд 16 калибра попал в женщину. Супругу стрелок сам отвез в больницу, однако спасти ее не удалось. Она скончалась вечером 5 мая.
Оружие мужчина после возвращения из клиники выкинул в водоем на территории дачного поселка. Позже полиция выяснила, что стрелял он из одноствольного охотничьего ружья ИЖ-18. Хранилось оно у дачника незаконно, а нашел он ружье якобы около пяти лет назад.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Случайно застреливший жену мужчина задержан.
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Происшествия , Криминал , МВД
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