Вынесен приговор жителю Светлого, который задушил соседскую таксу на глазах у ребёнка

В Светлом мужчине, который задушил в присутствии ребёнка таксу, суд назначил исправительные работы сроком на один год с удержанием в доход государства 10% зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что днём 31 декабря 2018 года горожанин схватил собаку, которая забежала в его огород, и начал её душить. Затем он бросил животное на землю и наступил на шею. Всё это происходило в присутствии на глазах у хозяйки таксы и её 11-летнего сына.

Действия мужчины квалифицированы по ст.245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, в присутствии малолетнего ребёнка"). Подсудимый признал вину частично. Приговор пока не вступил в законную силу. Владелица погибшей собаки рассказала, что сын перенёс тяжёлый стресс. Ребенку пришлось посещать психолога.