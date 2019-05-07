Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вынесен приговор жителю Светлого, который задушил соседскую таксу на глазах у ребёнка 

Клопс.Ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В Светлом мужчине, который задушил в присутствии ребёнка таксу, суд назначил исправительные работы сроком на один год с удержанием в доход государства 10% зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Установлено, что днём 31 декабря 2018 года горожанин схватил собаку, которая забежала в его огород, и начал её душить. Затем он бросил животное на землю и наступил на шею. Всё это происходило в присутствии на глазах у хозяйки таксы и её 11-летнего сына.
Действия мужчины квалифицированы по ст.245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, в присутствии малолетнего ребёнка"). Подсудимый признал вину частично. Приговор пока не вступил в законную силу. Владелица погибшей собаки рассказала, что сын перенёс тяжёлый стресс. Ребенку пришлось посещать психолога.
Клопс.Ru: последние новости
В сгоревшем лайнере Superjet 100 погиб американец Названы ошибки экипажа, которые привели к крушению Superjet в Шереметьево В Эстонии солдат НАТО во время учений залез с гранатомётом на памятник советским воинам
Происшествия , Криминал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Всё было не так? В истории с SSJ появились сомнения73
«Крым был отсталым, никудышным»8
Умерла Нина Соротокина1
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля275
Убитая немцами еврейская девочка «рассказала» свою историю в Инстаграм53
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
«Никого не виню»: мать стюарда SSJ сделала заявление
Происшествия Катастрофы
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля
В мире Конфликты
Солистка группы «Серебро» похвасталась видео с прыжками
Шоу-бизнес
«Пинать мертвого льва»: писательница взбесила Соловьева
Общество
Появилось видео нападения на бизнесмена в Балашихе
Происшествия Криминал
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение