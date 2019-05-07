В Москве задержали более 50 человек за изготовление фальшивых документов

ФСБ России задержала в Москве более 50 человек за изготовление фальшивых документов для мигрантов, разоблачено 11 "лабораторий", говорится в пресс-релизе спецслужбы.

По оперативным данным, в группировку входили уроженцы Средней Азии, которые "создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей с целью организации незаконной миграции".

За деньги в паспорта иностранцев ставились необходимые для пребывания в России отметки, при необходимости изготовлялись поддельные национальные паспорта, миграционные карты и другие бумаги. По поддельным документам мигранты массово становились на учет.

"В рамках возбужденных ГУМВД по Москве уголовных дел задержаны 56 человек, пресечена деятельность 11 "лабораторий" — помещений с набором необходимого оборудования, образцов печатей и бланков", — сообщает ФСБ.

По 25 адресам прошли обыски.