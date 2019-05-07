Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве задержали более 50 человек за изготовление фальшивых документов 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ФСБ России задержала в Москве более 50 человек за изготовление фальшивых документов для мигрантов, разоблачено 11 "лабораторий", говорится в пресс-релизе спецслужбы.
По оперативным данным, в группировку входили уроженцы Средней Азии, которые "создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей с целью организации незаконной миграции".
За деньги в паспорта иностранцев ставились необходимые для пребывания в России отметки, при необходимости изготовлялись поддельные национальные паспорта, миграционные карты и другие бумаги. По поддельным документам мигранты массово становились на учет.
"В рамках возбужденных ГУМВД по Москве уголовных дел задержаны 56 человек, пресечена деятельность 11 "лабораторий" — помещений с набором необходимого оборудования, образцов печатей и бланков", — сообщает ФСБ.
По 25 адресам прошли обыски.
Последние новости
В Шереметьеве прокомментировали видео с глумлением над горящим SSJ-100 "Готов пойти в ад": о чем люди забыли на Радоницу Оборвавшиеся жизни: что известно о погибших в катастрофе в Шереметьево
Происшествия , Криминал , ФСБ , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония захотела помириться с Россией32
У новейших российских подлодок нашли критический недостаток37
Пособник Гитлера? Сталина обвинили в блокаде Ленинграда26
«Пинать мертвого льва»: писательница взбесила Соловьева71
Названа основная версия трагедии в Шереметьево487
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
«Пинать мертвого льва»: писательница взбесила Соловьева
Общество
Появилось видео нападения на бизнесмена в Балашихе
Происшествия Криминал
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Появилось видео Шойгу на кабриолете Aurus
Армия Войска
Порошенко объяснил неявку на допрос об убийствах
В мире Украина
Московское метро изменило режим работы
Новости Москвы
Началась генеральная репетиция парада Победы
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение