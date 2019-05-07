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«Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ‐100 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Авиакомпания «Аэрофлот» выплатит компенсации всем без исключения пассажирам самолета Sukhoi Superjet-100, который совершил жесткую посадку и загорелся в аэропорту Шереметьево 5 мая. Об этом сообщил директор департамента общественных связей ПАО «Аэрофлот» Максим Фетисов.
Так, родственники погибших получат по пять миллионов рублей. Пострадавшие в результате пожара в Шереметьево получат по два миллиона. И по одному — выплатят пассажирам, которым не потребовалась госпитализация.
На данный момент в московских больницах остаются десять человек, четверо из них — члены экипажа. Состояние троих оценивается как тяжелое.
«Оформить заявки на выплаты они могут в представительстве «Аэрофлота» в Мурманске, а так же в офисах собственных продаж компании «Аэрофлот» в Москве. Компенсация для членов семей, чьи родственники погибли, составит пять миллионов рублей. Обращаться необходимо в страховую компанию, но подчеркну, что эти выплаты — со стороны ПАО «Аэрофлот», также предусмотрены компенсации и выплаты со стороны страховых компаний», — отметил Фетисов.
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Происшествия , Катастрофы , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Трагедия
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