«Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ‐100

Авиакомпания «Аэрофлот» выплатит компенсации всем без исключения пассажирам самолета Sukhoi Superjet-100, который совершил жесткую посадку и загорелся в аэропорту Шереметьево 5 мая. Об этом сообщил директор департамента общественных связей ПАО «Аэрофлот» Максим Фетисов.

Так, родственники погибших получат по пять миллионов рублей. Пострадавшие в результате пожара в Шереметьево получат по два миллиона. И по одному — выплатят пассажирам, которым не потребовалась госпитализация.

На данный момент в московских больницах остаются десять человек, четверо из них — члены экипажа. Состояние троих оценивается как тяжелое.