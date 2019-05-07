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Герой России раскритиковал пилотов сгоревшего Superjet 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев подверг критике действия пилотов сгоревшего авиалайнера Sukhoi Superjet 100. По его словам, катастрофы можно было избежать, если бы командир судна не допустил серьёзных ошибок.
Надо ждать, сегодня специалисты должны закончить расшифровку. А сейчас мы просто предполагаем: ошибка была грубейшая! Подход к полосе, постройка маршрута, кружение, какие-то непонятные зигзаги — так не делается! — поделился Толбоев в интервью «URA.RU».
При этом он отметил, что окончательно действия пилотов можно будет оценить только после расшифровки бортовых самописцев. С помощью них будет восстановлена реальная картина ЧП.
Толбоев уточнил, что не всё в этой трагедии зависело от пилотов, поэтому их вряд ли обвинят в случившемся.
SSJ 100 потерпел крушение вечером 5 мая. Лайнер, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», совершил жёсткую посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту самолёта находились 78 человек. По данным СК, в результате ЧП погиб 41 человек.
Ранее News.ru писал, что главной причиной катастрофы лайнера SSJ в аэропорту Шереметьево могла стать ошибка пилотов. По данным следствия, подозрения в отношении экипажа вызваны их действиями во время посадки воздушного судна. Кроме того, часть вины лежит на наземных службах, которые могли быстрее среагировать на ЧП.
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Происшествия , Катастрофы , Магомед Толбоев , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Трагедия
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