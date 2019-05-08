Игорь Тальков-младший предстанет перед судом

Татьяну Кулакову. Дело Игоря Талькова-младшего суд рассмотрит 21 мая в особом порядке, передает РИА "Новости" со ссылкой на на пресс-секретаря Чертановского суда Москвы

Особый порядок рассмотрения дела подразумевает полное признание вины подсудимым и отказ от изучения доказательств и допроса свидетелей. Максимальное наказание сыну убитого в 1991 году музыканта суд назначить не сможет. Вероятно, судебный процесс займет не больше дня.