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Игорь Тальков-младший предстанет перед судом 

Газета.Ru + ещё 8 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Дело Игоря Талькова-младшего суд рассмотрит 21 мая в особом порядке, передает РИА "Новости" со ссылкой на на пресс-секретаря Чертановского суда Москвы Татьяну Кулакову.
Особый порядок рассмотрения дела подразумевает полное признание вины подсудимым и отказ от изучения доказательств и допроса свидетелей. Максимальное наказание сыну убитого в 1991 году музыканта суд назначить не сможет. Вероятно, судебный процесс займет не больше дня.
В ноябре 2018 года Игоря Талькова-младшего, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии, остановил сотрудник правоохранительных органов. Это было повторное нарушение правил ПДД, после первого он был лишен водительских прав.
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Происшествия , Шоу-бизнес , Татьяна Кулакова , МВД , РИА Новости , Москва
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