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На Суматре произошло извержение вулкана Синабунг 

ТАСС 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Новое извержение вулкана Синабунг на севере индонезийского острова Суматра зафиксировано во вторник. По сообщению газеты The Jakarta Post, произошел выброс пепла на высоту около 2 км, ветер с частицами пепла движется в северо-восточном направлении.
Местные власти предупредили об опасности распространения пепла в радиусе 15 км. Местные жители и туристы должны быть готовым к возможной эвакуации, отметили представители администрации района Каро провинции Северная Суматра.
Вулкан Синабунг проснулся в августе 2010 года после почти 400 лет затишья.
Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском вулканическом огненном кольце, поэтому тектонические катаклизмы случаются на этой территории в среднем по пять-шесть раз в день. Всего тут насчитывается более 500 вулканов, из них действующих — 127. Самым активным считается вулкан Мерапи (2891 м) на самом густонаселенном острове мира Ява.
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Происшествия , Суматра
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