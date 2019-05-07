На Суматре произошло извержение вулкана Синабунг

Новое извержение вулкана Синабунг на севере индонезийского острова Суматра зафиксировано во вторник. По сообщению газеты The Jakarta Post, произошел выброс пепла на высоту около 2 км, ветер с частицами пепла движется в северо-восточном направлении.

Местные власти предупредили об опасности распространения пепла в радиусе 15 км. Местные жители и туристы должны быть готовым к возможной эвакуации, отметили представители администрации района Каро провинции Северная Суматра.

Вулкан Синабунг проснулся в августе 2010 года после почти 400 лет затишья.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском вулканическом огненном кольце, поэтому тектонические катаклизмы случаются на этой территории в среднем по пять-шесть раз в день. Всего тут насчитывается более 500 вулканов, из них действующих — 127. Самым активным считается вулкан Мерапи (2891 м) на самом густонаселенном острове мира Ява.