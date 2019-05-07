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Суд определил дату начала процесса по делу «Зимней вишни» 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рассмотрение по существу дела о гибели людей в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» начнётся 16 мая.
По словам судьи Ленинского районного суда Кемерово Николая Быданцева, заседания предполагается проводить два-три раза в неделю. В ходе процесса суду предстоит опросить более 600 человек — потерпевших, свидетелей и подсудимых. В связи с этим судья потребовал организовать работу так, чтобы избежать срывов заседаний и необоснованных перерывов, сообщает ТАСС.
Фигурантами дела являются семь человек: экс-директор компании-собственника ТРЦ Юлия Богданова, управляющая Надежда Судденок, техдиректор Георгий Соболев, охранник Сергей Антюшин, руководитель и инженер компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной системы здания, Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также начальник пожарного караула Сергей Генин. Им вменяется халатность, нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, повлекшие смерть двух и более лиц.
Ранее News.ru писал, что премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выплатить гражданам, пострадавшим в результате пожара в «Зимней вишне», единовременную компенсацию. Её размер составит 400 тыс. рублей на человека.
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Происшествия , Криминал , Дмитрий Медведев , Александр Никитин , ИТАР-ТАСС
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