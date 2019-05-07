Суд определил дату начала процесса по делу «Зимней вишни»

Рассмотрение по существу дела о гибели людей в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» начнётся 16 мая.

По словам судьи Ленинского районного суда Кемерово Николая Быданцева, заседания предполагается проводить два-три раза в неделю. В ходе процесса суду предстоит опросить более 600 человек — потерпевших, свидетелей и подсудимых. В связи с этим судья потребовал организовать работу так, чтобы избежать срывов заседаний и необоснованных перерывов, сообщает ТАСС.

Фигурантами дела являются семь человек: экс-директор компании-собственника ТРЦ Юлия Богданова, управляющая Надежда Судденок, техдиректор Георгий Соболев, охранник Сергей Антюшин, руководитель и инженер компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной системы здания, Игорь Полозиненко и Александр Никитин , а также начальник пожарного караула Сергей Генин. Им вменяется халатность, нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, повлекшие смерть двух и более лиц.