Зампред брянской облдумы получил 7 лет колонии за взятку

Также Юрия Гапеенко оштрафовали на 9 миллионов рублей.

Как сообщает РИА Новости, ему запрещено занимать должности в органах госвласти в течение 10 лет.

Приговор пока не вступил в силу. Когда это произойдёт, будет принято решение о снятии с Гапеенко депутатских полномочий.