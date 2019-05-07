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Зампред брянской облдумы получил 7 лет колонии за взятку 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Также Юрия Гапеенко оштрафовали на 9 миллионов рублей.
Как сообщает РИА Новости, ему запрещено занимать должности в органах госвласти в течение 10 лет.
Приговор пока не вступил в силу. Когда это произойдёт, будет принято решение о снятии с Гапеенко депутатских полномочий.
По данным следствия, с мая прошлого года депутат ежемесячно получал деньги за покровительство от трёх коммерческих организаций, связанных с обращением твёрдых коммунальных отходов. Представителям СКР известно как минимум о трёх случаях взяточничества. Так, в мае 2018-го Гапеенко лично получил 60 тысяч рублей, в июне 80 тысяч, в июле — 100 тысяч рублей. При передаче последней суммы его задержали.
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Происшествия , Криминал , СКР
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