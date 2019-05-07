Ограбление банка произошло на юге Москвы

Злоумышленник ограбил банк на юге Москвы . Финансовое учреждение находится на Азовской улице.

По предварительной информации, гражданин вооружился гранатой и пистолетом, угрожал сотрудникам организации, затем связал их скотчем и пластиковыми хомутами. После этого он похитил денежные средства на общую сумму свыше 8 млн рублей. Среди наличных были доллары и евро, пишет ТАСС.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Ведутся поиски подозреваемого.

Ранее News.ru сообщал, что пенсионерку обокрали на 8 млн рублей в Москве. Инцидент произошёл в столичном районе Измайлово. По данным полиции, двое злоумышленников проникли в квартиру через пластиковое окно.