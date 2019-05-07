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Ограбление банка произошло на юге Москвы 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Злоумышленник ограбил банк на юге Москвы. Финансовое учреждение находится на Азовской улице.
По предварительной информации, гражданин вооружился гранатой и пистолетом, угрожал сотрудникам организации, затем связал их скотчем и пластиковыми хомутами. После этого он похитил денежные средства на общую сумму свыше 8 млн рублей. Среди наличных были доллары и евро, пишет ТАСС.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Ведутся поиски подозреваемого.
Ранее News.ru сообщал, что пенсионерку обокрали на 8 млн рублей в Москве. Инцидент произошёл в столичном районе Измайлово. По данным полиции, двое злоумышленников проникли в квартиру через пластиковое окно.
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Происшествия , Криминал , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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