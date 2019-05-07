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Добрая душа и увлеченный рыбак. Кем был американец Джереми Брукс, погибший на борту SSJ100 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Среди жертв пожара в самолете Sukhoi Superjet 100 оказался 22-летний американец Джереми Брукс. Он только окончил колледж и летел в Мурманск на «работу мечты».

Любитель рыбы

Друзья Брукса рассказали о своем приятеле газете New York Post. Он вырос в Санта-Фе, городе на юге Нью-Мексико. В том же штате окончил колледж. Правда, по словам другого приятеля, юноша учился в колледже в штате Колорадо (эти штаты находятся по соседству).
Молодой человек устроился в Мурманской области гидом по рыбалке и летел, чтобы приступить к обязанностям. По словам друзей, Брукс был фанатом рыбалки и постоянно говорил только о ней. По их словам, после работы в Мурманске тот собирался на Аляску и в Аргентину.

Добрая душа

Один из приятелей сообщил газете, что Брукс сидел в хвосте самолета. По его мнению, пожар начался именно на том ряду, где находился его друг, но с другой стороны.
«У нас есть теория, просто потому что мы знаем его, он был «доброй душой». Мы предполагаем, что он мог пытаться помочь людям», — рассказал друг Брукса Круз Армендариз.
Приятель по имени Лиам Дейли и вовсе назвал Брукса «магнитом». По его словам, все хотели находиться с тем постоянно рядом, потому что он был очень позитивным.
Иван Вальдес, который владеет магазином, где раньше работал молодой человек, рассказал CNN, что смерть Брукса уже подтвердили в посольстве США в России.
«Самым большим увлечением Джереми были его семья, друзья и рыбалка. У Джереми было самое большое сердце в мире, мир потерял хорошего человека», — прокомментировал новость Вальдес.
Он добавил, что знал Брукса еще подростком и что тот с юности увлекался рыбалкой. Это увлечение началось с того, что родители Брукса подарили тому путешествие с рыбалкой на день рождения. Так и зародилась эта страсть. При этом рыбу Брукс никогда не ел. Вальдес добавил, что в колледже юноша изучал науку об окружающей среде.
Вальдес опубликовал пост на странице своего магазина The Reel Life в Facebook, под которым пользователи теперь выражают соболезнования семье и близким погибшего.
«Я не знал Джереми, но глядя на его фотографии могу сказать, что он был доброй душой. Если бы я мог встретиться с ним. Соболезную», — написал один из пользователей.
«Оооооо, это так грустно! Я был его парикмахером, когда он был очень маленьким мальчиком, потом он пошел в колледж, а я ушел на пенсию, Джереми был таким замечательным парнем, мне очень жаль!» — добавил другой.
Самолет Sukhoi Superjet 100 вечером 5 мая, при выполнении рейса из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево, где совершил жесткую посадку. При приземлении у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек.
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Происшествия , Катастрофы , Статьи , Аэропорт Шереметьево , CNN , Аляска , Аргентина , Мурманск , Мурманская Область , Трагедия
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