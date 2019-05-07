Россиянам расскажут о ходе расследования крушения SSJ 100

Первые результаты расследования катастрофы самолёта авиакомпании «Аэрофлот» в столичном аэропорту Шереметьево могут быть обнародованы в течение недели. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.

По его словам, такое решение может принять комиссия, расследующая катастрофу.

Законодательством установлен 30-дневный срок для публикации результатов расследования, однако в связи с высокой общественной важностью данного расследования может быть принято решение огласить первые результаты в течение ближайшей недели, чтобы прекратить спекуляции и порождение недостоверных слухов, — цитирует РИА Новости представителя следствия.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 сгорел после жёсткой посадки в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Следовавший из Москвы в Мурманск борт вернулся, по предварительным данным, из-за проблем с радиосвязью и электроникой. На борту находились 78 человек, погибли 40 пассажиров и один бортпроводник.

Большинство погибших были жителями Мурманской области. В регионе объявлен трёхдневный траур.

Следователи рассматривают несколько версий ЧП. В качестве основных выделяют возможную ошибку пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолёта и метеоусловия.