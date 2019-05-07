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Петиция с требованием запретить в России полёты SSJ-100 набрала более 130 тыс. подписей 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обращение появилось после крушения самолёта этой модели 5 мая в Шереметьеве.
В пояснительной записке автор петиции указывает на частые авиапроисшествия с воздушными судами Sukhoi Superjet-100. Так, за последний год их произошло как минимум восемь.
Летевший из Москвы в Мурманск самолёт «Аэрофлота» вечером 5 мая экстренно вернулся в Шереметьево через 28 минут после вылета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело.
Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.
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Происшествия , Катастрофы , Общество , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Трагедия
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