В США появился новый штамм «собачьей чумы», заявляют ученые

Американские зоологи обнаружили на северо-западе США нескольких лис, ласок и скунсов, зараженных новым штаммом вируса чумки собак, на который не действуют уже существующие вакцины. Его описание было представлено в Journal of Veterinary Diagnostic Investigation.

"Появление этого вируса уже должно было повлиять на состояние популяций хищников средних размеров в Нью-Гемпшире и в Новой Англии. Эти животные играют важную роль в жизни местных экосистем, и сокращению в их численности приведет к уменьшению биоразнообразия. Вдобавок, их исчезновение ударит по местным охотничьим традициям", — заявил Дэвид Нидл (David Needle) из университета Нью-Гемпшира в Дареме (США).

Чумка собак (Canine morbillivirus) — одна из самых опасных инфекций для "лучших друзей человека" и их родичей, живущих в дикой природе. Она смертельно опасна для щенков и молодых особей — примерно 90% из них погибает через неделю после появления первых симптомов болезни, когда вирус проникает в их легкие и вызывает пневмонию.

Человечество столкнулось с этой проблемой еще в каменном веке, практически сразу после приручения собак. До недавнего времени, когда были созданы первые вакцины от этого вируса, у ветеринаров и собаководов не было способов защиты от чумки, кроме как изоляции зараженных питомцев и особо активного ухода за ними без больших надежд на выживание.

Нидл и его коллеги обнаружили, что все эти защитные меры ветеринарам придется создавать заново, изучая девять необычных случаев "бешенства" среди различных диких животных, о которых им сообщили местные зоологи из различных лесных хозяйств штатов Вермонт и Нью-Гемпшир.

Собрав образцы тканей погибших или пока еще зараженных животных, ученые всесторонне изучили их и попытались выделить возбудителя болезни. Им оказался не вирус бешенства или какие-то другие известные патогены, поражающие популяции диких хищников, а новая разновидность чумки собак, с которой раньше биологи не сталкивались.

Два главных "боевых" белка этого вируса, как показал генетический анализ, имели уникальную структуру, не похожую на то, как обычно бывает устроены эти молекулы, помогающие ему проникать в ткани легких и другие органы тела собак.

По текущим оценкам исследователей, данный штамм чумки появился в дикой природе совсем недавно, в 2012 году. За это время он успел распространиться по популяциям хищников как минимум в трех штатах, в том числе среди ласок и куниц, которых раньше эта болезнь не поражала.

Причиной этого может быть то, что геном этого вируса содержит одну точечную мутацию, которая сделала его более универсальным и способным заражать не только близких родичей собак, но и фактически всех хищных млекопитающих.

Пока этот вирус, как отмечают Нидл и его коллеги, еще не проник в популяцию домашних собак, однако угроза этого достаточно высока, учитывая повышенную заразность и опасность вируса. Все это говорит о необходимости скорейшей разработки новой вакцины от чумки, способной защищать питомцев и диких животных от новой и старой разновидности инфекции.