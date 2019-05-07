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Высокопоставленный полицейский Кузбасса задержан со взяткой 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Замглавы кемеровского ГУ МВД по оперативной работе Вячеслав Безлюдько заподозрен в получении взятки в особо крупном размере. Силовики задержали его с поличным.
По информации источника в правоохранительных органах Кузбасса, подполковник Безлюдько «задержан при получении крупной суммы денег». В настоящее время он находится в следственном изоляторе, передаёт ТАСС.
Пост замначальника ГУ МВД по Кемеровской области он занимал с конца 2017 года. Ранее Безлюдько был главой управления уголовного розыска региональной полиции. В органах внутренних дел задержанный работает более 20 лет.
Как писал News.ru со ссылкой на Верховный суд, сумма большей части взяток, за получение которых судят россиян, не превышает 10 тысяч рублей.
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Происшествия , Криминал , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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