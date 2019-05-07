Высокопоставленный полицейский Кузбасса задержан со взяткой

Замглавы кемеровского ГУ МВД по оперативной работе Вячеслав Безлюдько заподозрен в получении взятки в особо крупном размере. Силовики задержали его с поличным.

По информации источника в правоохранительных органах Кузбасса, подполковник Безлюдько «задержан при получении крупной суммы денег». В настоящее время он находится в следственном изоляторе , передаёт ТАСС.

Пост замначальника ГУ МВД по Кемеровской области он занимал с конца 2017 года. Ранее Безлюдько был главой управления уголовного розыска региональной полиции. В органах внутренних дел задержанный работает более 20 лет.

Как писал News.ru со ссылкой на Верховный суд, сумма большей части взяток, за получение которых судят россиян, не превышает 10 тысяч рублей.