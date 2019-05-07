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Небольшой самолет упал под Мурманском 

Москва24 + ещё 7 1 час назад
Фото: Public domain
В городе Мончегорске упал небольшой самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по Мурманской области.
К месту ЧП уже выехали спасатели. Туда же отправился начальник местного пожарного гарнизона. Подробности ЧП уточняются.
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Происшествия , Катастрофы , Мончегорск
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