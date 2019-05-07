Небольшой самолет упал под Мурманском

городе Мончегорске упал небольшой самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по Мурманской области.

К месту ЧП уже выехали спасатели. Туда же отправился начальник местного пожарного гарнизона. Подробности ЧП уточняются.