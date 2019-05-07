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Устроивший стрельбу депутат Госдумы Ионин придет на допрос к следователю 8 мая 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин, который устроил стрельбу из охолощенного (не предназначенного для стрельбы боевыми патронами) автомата во дворе дома в городе Камышлове Свердловской области, добровольно пойдет на допрос к следователю 8 мая. Об этом парламентарий сообщил во вторник на своей странице в Facebook.
В интернете 4 мая появилась видеозапись, на которой Ионин дает несколько очередей из автомата рядом с жилыми домами в Камышлове. В стрельбе также участвовал его помощник Павел Грибков. По словам депутата, Грибков стрелял из автомата, чтобы проверить его работоспособность. Ранее источник во властных структурах региона сообщил ТАСС, что после стрельбы было возбуждено уголовное дело.
"Узнав из СМИ о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство", я сам вышел на следователя, который ведет его. Как депутата Госдумы меня не имеют права допрашивать, но я обещал, что не буду скрываться за иммунитетом, и выразил желание добровольно допроситься. Такая форма и возможность есть. Завтра в 14:00 мск меня ждет следователь", — написал Ионин.
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Комментарии1
Происшествия , Госдума , ИТАР-ТАСС , Камышлов , Свердловская Область
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