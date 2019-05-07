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Голодный слон напал на туристку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В автономном округе Сишуанбаньна, провинция Юньнань, Китай, слон выбежал из национального парка и напал на туристку. Об этом сообщает издание The Star.
По словам представителей местной полиции, семья из пяти человек, родители с дочерью и бабушка с дедушкой, направлялась в парк Wild Elephant Valley, однако по дороге они остановились, чтобы сходить в туалет.
Неожиданно среди деревьев появился слон. Его заметили бабушка и дедушка, оставшиеся в автомобиле. Они закричали, чтобы предупредить остальных членов семьи. Слон напал на маму девочки, сбил ее с ног и несколько раз наступил на нее. Отец успел схватить дочь и посадить ее в машину.
В результате нападения женщину доставили в больницу с переломами трех ребер и левой ноги. На данный момент она находится в стабильном состоянии, ее здоровью ничто не угрожает. Остальные члены семьи не пострадали.
По словам Шэнь Цинчжуна (Shen Qingzhong), специалиста по слонам в национальном парке Wild Elephant Valley, животные в последнее время стали более агрессивными из-за засухи. Она привела к нехватке еды, поэтому слонам становится сложнее раздобыть себе пищу.
В тропических лесах провинции Юньнань обитает около 300 азиатских слонов, 120 из которых живут в заповеднике.
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