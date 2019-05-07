Ещё одна пассажирка сгоревшего SSJ госпитализирована

Число госпитализированных в результате авиакатастрофы в Шереметьево выросло до 10. Об этом сообщили в медицинских кругах.

По данным ТАСС, в НИИ им. Н. В. Склифосовского доставили ещё одну пассажирку сгоревшего борта. О её состоянии ничего не сообщается.

Ранее в столичные клиники было госпитализировано 9 пострадавших в трагедии. В институт Склифосовского поступили четыре человека, один из них в тяжёлом состоянии. Столько же человек доставили в центр хирургии им. Вишневского, один пассажир сгоревшего лайнера находится в медцентре ФМБА