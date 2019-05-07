Число госпитализированных в результате авиакатастрофы в Шереметьево выросло до 10. Об этом сообщили в медицинских кругах.
По данным ТАСС, в НИИ им. Н. В. Склифосовского доставили ещё одну пассажирку сгоревшего борта. О её состоянии ничего не сообщается.
Ранее в столичные клиники было госпитализировано 9 пострадавших в трагедии. В институт Склифосовского поступили четыре человека, один из них в тяжёлом состоянии. Столько же человек доставили в центр хирургии им. Вишневского, один пассажир сгоревшего лайнера находится в медцентре ФМБА.
SSJ 100 потерпел крушение вечером 5 мая. Лайнер, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», совершил жёсткую посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту самолёта находились 78 человек. По данным СК, в результате ЧП погиб 41 человек.