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Вагон поезда в петербургском метро заволокло дымом из-за загоревшейся электронной сигареты 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Воспламенившаяся электронная сигарета стала источником задымления в вагоне петербургского метрополитена на перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".
"Примерно в 10:00 мск в вагоне поезда между станциями метро "Сенная" и "Технологический институт" загорелась электронная сигарета, усилиями пассажиров огонь был потушен. Людей высадили из поезда, инцидент не повлиял на график движения, станции метро продолжили работу в штатном режиме", — сказал представитель компании.
Ранее во вторник пользователи социальных сетей опубликовали видео вагона, заполненного белыми клубами дыма.
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