Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100

Ошибка пилотов — приоритетная версия катастрофы самолета SSJ-100, в которой погиб 41 человек, утверждают близкие к расследованию источники «Коммерсанта». Они также не исключают, что наземные службы могли не отреагировать на ЧП оперативно.

Как пишет издание, спустя 14 минут после взлета командир лайнера Денис Евдокимов связался с «Шереметьево» по резервному каналу связи.

Он доложил, что в самолет попала молния, которая пробила фюзеляж и повредила основной канал радиосвязи. В связи с этим борт принял решение запросить вынужденную посадку.

После SSJ-100 в течение 10 минут сделал несколько разворотов в воздухе, а затем пошел на посадку. Как отмечают источники, первой ошибкой летчиков стало решение лететь через грозовой фронт. Во-вторых, получив электрический разряд, борт принял решение приземлиться вместо того, чтобы выжечь лишнее топливо. В итоге самолет садился с максимальной посадочной массой. В-третьих, у экипажа отсутствовала связь с диспетчером — на резервном канале постоянно были помехи.

Садился лайнер в ручном режиме, так как молния вывела автоматику из строя. Тем не менее Superjet успешно вышел на глиссаду и снизился по ней c перелетом в более 1 км, а также с превышением путевой скорости на 30 км/ч. Как отмечают эксперты, посадка была вполне безопасной, однако пилоты превысили вертикальную скорость снижения самолета, и соприкосновение с землей оказалось слишком жестким.

Стойки шасси вытолкнули лайнер вверх — он отскочил от ВПП. Экипаж пытался прижать нос самолета к земле, а не стабилизировать его в посадочном положении. В связи с этим борт продолжил «козлить». После второго отскока стойки шасси пробили топливные баки, керосин выплеснулся на горячие двигатели — начался пожар.

Эвакуироваться удалось большинству членов экипажа и пассажирам, сидящим в первых рядах. Те, кто сидели сзади, получили серьезные травмы во время «козления» самолета, и физически не могли выбраться из лайнера самостоятельно.

«Горящий вокруг авиационный керосин не оставил раненым никаких шансов на выживание», — отмечает издание.

Газета подчеркивает, что на данный момент следователи проверяют работу наземных служб. Глава профсоюза бортпроводников «Шереметьево» Илона Борисова считает, что команды «тревога» и «готовность» экипаж отдал с опозданием. В связи с этим пожарные прибыли на место ЧП за три минуты после поступления сигнала, однако гораздо позже, чем начался пожар.

Николай Лобанов , который проработал пилотом в «Аэрофлоте» 27 лет, также считает, что причиной катастрофы могла стать неопытность экипажа.

«Он подвел самолет с такой вертикальной скоростью, что борт ударился о землю и серьезно подлетел. Потом еще два удара. Мы не осуждаем командира, это может случиться с каждым. Но если самолет «дал козла», есть определенная последовательность действий в ситуации, когда самолет в первый раз отделился он ВПП. Я не знаю, учили ли пилота, как поступать, чтобы не дать второго «козла», чтобы приземление было безопасным», — сообщил летчик «Газете.Ru».

По его словам, при такие серьезных скачках стойки шасси самолета влетели в крыло, где полно топлива.

«Оно разлилось, двигатель работает на режиме максимальной обратной тяги. Он должен остановиться. Естественно тут загорается все, что угодно. Двигатель, может, и работал нормально, но потом вследствие того, что топливо полыхало и выливалось из крыла, струя попала на двигатель», — рассказал Лобанов.

По некоторым данным, при допустимой посадочной массе в 41 тонну Superjet при посадке весил 42 тонны. Пилот «Аэрофлота» убежден: что перевес на одну тонну является незначительным нарушением.

«Оно не повлияет на качество пилотирования, это не превышение массы на 20 тонн. Он 28 минут крутился в зоне ожидания, заходил на посадку, потом еще раз, объявил диспетчерам об экстренной посадке, готовился к приземлению — тут нет ничего неожиданного. Нужно было подвести самолет так, чтобы пассажиры даже не почувствовали соприкосновения с землей», — заключил эксперт.

Напомним, что Следственный комитет России рассматривает следующие версии крушения SSJ-100 — недостаточная квалификация пилотов или диспетчеров, неблагоприятные метеоусловия и неисправность воздушного судна.

Самолет, следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево вечером в воскресенье, 5 мая. Как сообщил командир экипажа, в Sukhoi Superjet 100 ударила молния, которая привела к отказу автоматики. Трагедия унесла жизнь 41 человек — среди них один член экипажа. Выжить удалось 37, в числе которых четыре члена экипаж.

«Причины смерти будет устанавливать экспертиза, но, судя по всему, большинство оставшихся в салоне, погибли от отравления», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, у большинства погибших зафиксированы серьезные термические ожоги.

Как сообщили «Газете.Ru» в Минздраве, на данный момент в ожоговом отделении НИИ Склифосовского находятся 5 человек. Из них один в тяжелом состоянии и четверо — в состоянии средней тяжести. Еще четверо раненых находятся в НИИ Вишневского: двое в тяжелом состоянии и двое в средней тяжести.