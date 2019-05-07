Более 51 тыс. человек были эвакуированы в Москве в ходе очередной волны лжеминирований

Более 51 тыс. человек из 54 объектов в Москве были эвакуированы в минувший понедельник из-за очередной волны лжеминирований. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах. "Всего анонимные сообщения о минировании поступили в 54 объекта, из-за это эвакуировали 51 тыс. человек. Для проверки анонимных сообщений было задействовано порядка 460 полицейских и более 140 единиц техники", — сказал собеседник агентства. По словам источника, среди "заминированных" зданий были торговые центры, гостиница "Новитель", а также банк ВТБ . Все организации были проверены, взрывные устройства нигде не были обнаружены.